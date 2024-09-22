Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Sanata ve Eğitime Destek Derneği ile Mozaik Edebiyat Grubu (MEG) tarafından bir ilke imza atılıyor. Ayvalık’ın; doğal, mimari, kültürel, sanatsal ve sosyal yaşamına yaptıkları katkılar ile kalıcı izler bırakanları arasında yapılacak oylamayla 2024 Ayvalık Zeytin Dalı ödülü ilk kez sahibini buluyor.

İki yılda bir yapılacak olan değerlendirmelerin bu yılki etabında 70 bin TL olarak belirlenen ödülün 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Ayvalık Belediyesi’ne ait Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde sahibine kavuşacak ödül için Sanata ve Eğitime Destek Derneği’nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Bedri Karayağmurlar, Ayla Taşezen, Saniye Özkaya, Dilek Asar, Sevil Arslan, Mevlüt Asar ve Ali Akdamar’ın yer aldığı jüri üyeleri tarafından yapılan açıklamada, ödülün asıl amacının, bu tür emek ve çabaların artmasını teşvik etmek olduğu vurgulandı.

Coğrafyası, tarihi, sosyal ve kültürel dokusu ile ülkemizin özgün kentlerinden biri olan Ayvalık’ın sahip olduğu değerlerin koruması, geliştirilmesi için bugüne kadar pek çok kişi, girişim ve kuruluşun emek verip, çaba gösterdiğinin hatırlatıldığı açıklamada ödüle, doğrudan başvuru yolunun kapalı olduğu, adayların ödül şartnamesinde açıklanan şekilde, Ayvalık halkı tarafından internet ortamında yada e-posta yoluyla, gerekçesi belirtilerek önerildiği kaydedildi.

MEG yöneticisi Mevlüt Asar ise, ödüle layık olan insanların ölümlerinden önce onurlandırılması gerektiğinin önemine işaret etti.

Bu yüzden de; Sanata ve Eğitime Destek Derneği ile birlikte ilk kez verecekleri ödülün gelenekselleşmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Sanata ve Eğitime Destek Derneği Başkanı Ali Akdamar da, 28 Eylül’de Nejat Uygur Sahnesi’nde düzenledikleri ödül gecesi hakkında bilgiler vererek, katkıda bulunan Ayvalık Belediyesi’ne teşekkür etti.