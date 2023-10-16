Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde yaşanan olayda, 21 yaşındaki R.A. isimli bir öğrencinin intihar ettiği bildirildi. Olay, aynı üniversitenin aynı fakültesinde okuyan bir öğrencinin sabah saatlerinde yemekhanenin üst katında R.A.'yı ipte asılı bir şekilde görmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine sağlık personeli ve polis olay yerine geldi.

R.A.'yı bulan öğrenci, karakolda verdiği ifadesinde şunları belirtti: "Halihazırda Anadolu Üniversitesi öğrencisiyim. Bugün, 15 Ekim 2023 tarihinde saat 09.20 civarında Anadolu Üniversitesi Eczacılık binasından içeri girdim ve iletişim kapısına doğru ilerliyordum. Bu sırada yemekhane binasının üst katında, asılı bir şekilde hareketsiz duran bir kişiyi gördüm. İlk başta ne olduğunu anlayamadım, bu yüzden yaklaşıp kişiye yaklaşıp nefes alıp almadığını kontrol ettim. Gördüm ki kişinin gözleri kaymış ve nefes almadığını fark ettim. Hemen yardım çağırmak amacıyla etrafta kimse var mı diye bağırdım, ancak kimsenin bulunmadığını gördüm. Sonrasında 112 acil hattını arayarak ambulans talebinde bulundum. Daha sonra polis ve ambulans ekipleri geldi ve beni ifade vermek üzere polis merkezine yönlendirdiler. İntihar eden kişiyi tanımıyorum. Bu olayla ilgili gördüklerim ve bildiklerim bu kadar."

21 yaşındaki öğrencinin borçları yüzünden intihar ettiği iddia edildi.