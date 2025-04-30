Kuyumcularda gram altının alış fiyatı 4105 lira civarındayken, satış fiyatı ise 4161 lira seviyesinde bulunuyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı 3753 lira alış, 3957 lira satış olarak işlem görüyor. 14 ayar altın ise alışta 2250 lira, satışta yaklaşık 3197 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekiyor. Yeni çeyrek altın 6726 liradan satılırken, eski çeyrek altın biraz daha düşük fiyata, 6623 liraya alınıyor. Yarım altın 13452 liraya alınırken satış fiyatı 13580 lira. Tam altın ise alışta 26822 lira, satışta 27056 lira civarında.