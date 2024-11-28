Balıkesir’in Edremit ilçesinde hakkında 36 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarmanın çalışması ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) oluşturulan özel bir ekip tarafından yapılan çalışmada; hakkında yakalama kararı bulunan bir hükümlünün Edremit sınırları içinde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Yağma suçundan 36 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. A.’nın (31) yakalanması amacıyla ekipler tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Aranan hükümlünün Avcılar Mahallesine geleceği bilgisinin alınması üzerine, düzenlenen operasyon ile yakalanan M. A., jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.