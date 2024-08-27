Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde 4 fakültenin yeni dekan atamaları yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde İslami İlimler Fakültesi Dekanlık görevine Prof. Dr. Mustafa Baş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık görevine Prof. Dr. İsa İpçioğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık görevine Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlık görevine ise Prof. Dr. Mehpare Tokay Argan atandı.Gerçekleşen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, rektör yardımcısı ve genel sekreter katıldı. Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, geçmiş dönem dekanlara gösterdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederek yeni gelen dekanlara ise görevlerinde başarılar diledi.