Bozüyük Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğüne Abdulkadir Taşletimur atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Bozüyük Aile ve Sosyal Hizmet Merkezinde görev değişimi gerçekleşti. Bozüyük Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezine Bakanlık tarafından kuruluş müdürü olarak atama yapıldı. Kurucu Müdür olarak görev yapan ve açıldığı günden bugüne ilçede ve hizmet bölgesindeki vatandaşlara hizmet etmekte olan Murat Akcan bayrağı, daha önce Osmaniye’de görev yapan Abdulkadir Taşletimur’a teslim etti.