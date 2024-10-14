Veysel Vardal Gemicilik filosuna ait HIRA V adlı kimyasal tanker, İyon Denizi'ndeki bir tekneden gelen yardım çağrısı üzerine harekete geçti. 6'sı çocuk, 10'u kadın olmak üzere toplam 78 düzensiz göçmen, gemiye alındı. Kurtarılan göçmenlere, ilk yardım müdahalesi yapıldıktan sonra yiyecek ve içecek ikram edildi. Yunan Sahil Güvenliği tarafından alınmayan göçmenler, Pylos Limanı'na götürüldü.

Geminin kaptanı Ufuk Akdağ, “14 Ekim 2024 tarihinde saat 02.20’de İyon Denizi’nde gemimize 20 dakikalık mesafedeki bottan yardım çağrısı aldık. OLIMPIA radyonun talimatı doğrultusunda bota doğru yöneldik. Son talimat, bot üzerindeki 78 kişiyi güvertemize almamız yönündeydi. Bu şekilde düzensiz göçmenleri kurtararak gemiye aldık. İlk yardım müdahaleleri yapıldıktan sonra yiyecek, içecek ve battaniyeler verildi,” diyerek yaşananları aktardı.