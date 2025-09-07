Açılış töreninde ayrıca 300 bininci konutun teslimi de yapıldı.

Toplam yatırım bedeli 5 milyar 940 milyon lira olan projeler kapsamında kente yeni okul, hükümet binası restorasyonu, yol, köprü, içme suyu hattı ve spor tesisleri kazandırıldı.

Projeler arasında özellikle depremde hasar gören hükümet binasının restorasyonu dikkat çekerken, 212 derslikten oluşan 12 yeni okul da Malatya’nın farklı ilçelerinde (Yeşilyurt, Battalgazi, Darende, Akçadağ, Doğanşehir) hizmete alındı.

Bunların yanı sıra tarımsal sulama, kaldırımlar, menfezler ve spor tesisleri de açılışı yapılan projeler arasında yer aldı.