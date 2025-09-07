İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Sanayi Sitesi’nde bulunan bir oto tamircide yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler civardaki işyeri ve araçlara sıçradı. İhbar üzerine çok sayıda araç ve personel ile olay yerine ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Sanayi Sitesi’nde bulunan bir oto tamircide dün akşam 22.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine 8 araç 25 personel ile olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangını yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına aldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaazken sanayi sitesindeki 7 işyeri ve 3 araç yangından etkilendi.