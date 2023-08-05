Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada, bir gurbetçi tatilci Almanya'dan tatile gelmiş olduğu öğrenilen bir turiste saldırıya uğradı. Kavganın içinde, işletme çalışanı oldukları düşünülen 6 kişi, sopalarla ve yumruklarla turisti hedef aldı. Olayı çevredekiler saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler, adeta dehşet dolu anlara tanıklık etmemize neden oldu.

Olay yerinden geçen diğer turistler de şaşkınlık içinde yaşananları izledi. Çekilen görüntülerde, bir kadının saldırıyı engellemeye çalıştığı ve "Yapmayın, kaç kişi saldırıyorsunuz? Yapma, yapma. Yazık değil mi adama? Polisi arayın!" şeklinde feryat ettiği duyuldu. Kadının dayak yiyen gencin yanına giderek "Videoya çektim, sen bu videoyu polise ver" demesi, olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Henüz nedeni bilinmeyen bu şiddet olayında, gurbetçi turistin elinin kırıldığı ve başından yaralandığı belirlendi. Yaşanan bu acı olay, geçmişte yaşanan 'İrlandalı boksör' olayını akıllara getirdi. Geçtiğimiz yıllarda Aksaray Muratpaşa Sokak’ta gerçekleşen olayda, Kuveyt asıllı İrlandalı turist Mohammed Fadel Dobbous, 15 esnaf ile kavga etmiş ve profesyonel boksör olduğu tahmin edilen turistin, sopa ve sandalye darbelerine karşı yumruklarıyla dakikalarca mücadelesi büyük ilgi uyandırmıştı. O olayın ardından her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuştu.