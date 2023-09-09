Bugün öğle saatlerinde Bayıralan Mahallesi'nde talihsiz bir olay yaşandı. Mahallede yaygın olarak "goruk" olarak bilinen içi boş fındık toplama işine gelen üç kişi, Durdane Akyüz'ün evine gitti. Ancak henüz net olmayan bir nedenle aralarında anlaşmazlık başladı.

Tartışma zamanla büyüyerek şiddete dönüştü ve iki şüpheli, yaşlı kadına saldırmaya başladı. Hemen ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Durdane Akyüz, yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralandı ve hemen Gölköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Neyse ki yaşlı kadının sağlık durumu stabil ve iyi olduğu bildirilirken, bu olayın şüphelileri gözaltına alındı. Jandarma, olayın ayrıntılarını ve nedenlerini araştırmaya devam etmektedir.