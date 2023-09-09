Bir camide cuma namazı sırasında ilginç bir olay yaşandı. Pendik'te bulunan bu camide gerçekleşen olayda, namazın devam ettiği anlarda önlü-arkalı saflarda bulunan bir kişi, öncesinde önünde duran başka bir cemaat üyesine ani bir tokat attı. Bu beklenmedik hareket, cami cemaatinin şaşkınlığına neden oldu.

Tokat atılan kişi, acıyla bağırarak tepki gösterdi ve bu nedenle cami içerisinde hızla bir tartışma başladı. Tartışma sırasında maalesef küfürlü sözler de havada uçuştu, bu da cami içerisindeki huzursuzluğu artırdı. Ancak, diğer cemaat üyeleri olaya müdahale etti ve tarafları ayırmak için araya girdi.

Cemaatin tepkisi ve imamın sessizliği konusundaki uyarıları sonucunda, tartışan şahıslar ve cemaat, ibadetlerine devam etme kararı aldı.