Son iki hafta içinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda toplam 1 ton 444 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 376 bin adet *yuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla gerçekleştirildi. Çalışmalara 3 bin 547 ekip, 8 bin 867 personel, 38 hava aracı ve 72 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin detayları paylaşarak, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 365 kilogram kokain, 77,5 kilogram m*tamfetamin, 27,5 kilogram skunk, 22 kilogram *roin, 11 kilogram *srar, 141 kilogram kimyasal madde ve 805 bin 200 adet u*uşturucu hap ele geçirilirken, 28 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda 102 kilogram b*nzai ve 387 bin 478 adet *yuşturucu hap ele geçirildi, 12 şüpheli yakalandı. Hakkari’de düzenlenen operasyonda 102 kilogram m*tamfetamin ve 60,5 kilogram *roin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa’da gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 54 kilogram m*tamfetamin ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı. Gaziantep’te yapılan çalışmalarda 53,5 kilogram skunk ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale’de düzenlenen baskında 542,5 kilogram m*tamfetamin ele geçirildi.