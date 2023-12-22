Nature dergisinde yayınlanan makaleye göre, bulunan bir fosil üzerinde yapılan genetik testler, fosilin 90 bin yıl önce yaşamış yarı Neandertal yarı Denisovan bir melez insana ait olduğunu ortaya çıkardı. Bu da iki farklı antik insan ırkının çiftleşmesinden doğan ilk melez insan olarak kayıtlarda yerini aldı.

Babası Denisovan, Annesi Neandertal!

Bulunan bu ilk melez insan kalıntıları bilim insanlarında, antik yıllarda yaşamış diğer insan türlerinin birbirleriyle çiftleşmesi olayının sıkça yaşanmış olabileceğinin göstergesi olduğu fikrini ortaya çıkardı.

Rusya’da yer alan Altay Dağlarındaki Denisova mağarasında bulunan kemik kalıntısının genetik çalışmaları, Almanya/Leipzig’de bulunan Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsünde yapıldı.

Antik insan türlerinin birbirleriyle olan bağları dışında, modern insanla da çiftleşmiş oldukları, geçmişte yapılan çalışmalardan bilinen bir şeydi. Ancak ilk kez bunun ürünü olan bir melez insan bulundu. Fosile Denny adı verildi.

Denisovanlar (Denisovans) ile Modern İnsan Arasındaki İlişki

Denisovan atalarından günümüze ulaşan tek kalıntılar, Altay dağlarındaki insan fosil setlerinden ibaret. Bu fosiller üzerinde yapılan gen analizleri ise eldeki tek somut veri denebilir. Günümüzde yaşayan birçok modern toplumda, Denisovan genomunun mevcut olduğu düşünülüyor.

Avustralya, Avrupa, Amerika ve Asyalı 6000 civarı insanın genlerinde yapılan araştırmalar ve bu verilerin Denisovan genomu ile karşılaştırılması üzerine, Denisovanların günümüz Doğu Asyalılarla ciddi bir bağları olduğu ortaya çıktı.

Tahminler, Modern insanlar ve Denisovanların (Denisovans), yaklaşık 50.000 yıl önce karşılaştığını ve çiftleşme sonucu gen bağının buradan geldiğini savunuyor. Bu karşılaşmanın nerede olduğu ise henüz bilinmiyor.