Arnavutköy’de bu yıl 9’uncusu düzenlenen yağlı güreş yarışmaları Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve başpehlivanların görkemli kortej yürüyüşüyle başladı.

Arnavutköy’de bu sene 9’uncusu düzenlenen ‘Arnavutköy Yağlı Güreş Yarışmaları’ Arnavutköy Şehir Parkı’nda başladı. Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yarışma heyeti ve başpehlivanlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu yarışmanın düzenlendiği Arnavutköy Şehir Parkı’na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Görkemli yürüyüşte Arnavutköy Belediye Başkanı ve kortej ekibi geleneksel yöntemle davul ve anonslarla vatandaşları yarışmayı izlemeye davet etti.

“Arnavutköy’de buluşalım, Yarışmamız başladı”

Kortej yürüyüşü esnasında açıklamalarda bulunan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, “Arnavutköy’de bu sene 9’uncusunu düzenlediğimiz geleneksel yağlı güreş yarışmamız, düzenleyeceğimiz kortejin hemen ardından başlamış olacak. Birbirinden meşhur başpehlivanlarımızın yer alacağı yarışmamıza tüm İstanbulluları davet ediyorum” şeklinde konuştu.