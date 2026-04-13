İstanbul'da özel halk otobüsü esnafı, 2026 yılı için önlerine konulan maliyet tablosunun gerçeklikten uzak olduğunu savunarak, taleplerinin karşılanmaması halinde gelecek aydan itibaren ücretsiz yolcu taşıma hizmetini durduracaklarını açıkladı.

İstanbul Özel Halk Otobüsü ve İşletmecileri Esnaf Odası esnafı Fatih Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Esnaf adına açıklama yapan İstanbul Özel Halk Otobüsü ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkan Erhan Güneş, 2026 yılı maliyet tablosunun gerçeklikten uzak olduğunu söyleyerek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Konuşmasına devam eden Erhan Güneş, '2026 yılı mali tablosu ekonomik gerçeklikten uzaktır. 2026 yılına gelindiğinde tablo daha da ağırlaşmıştır. İETT Genel Müdürlüğü tarafından özel halk otobüslerinin önüne Türkiye'deki hiçbir ekonomik veriye uymayan bir artış oranı konulmuştur. Teklif edilen oran; ne enflasyon verileriyle, ne yeniden değerleme oranları veya ne hizmet üretici endeksi ile ne de gerçek piyasa şartlarıyla örtüşmektedir. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) bile verilerini kabul etmeksizin, TÜİK verilerinin altında bir zam oranıyla işletmeciyi karşı karşıya bırakmıştır. Kağıt üzerindeki artış oranı ile sahadaki gerçek artış aynı değildir. Maliyet tablosundan çıkarılan veya azaltılan kalemler dikkate alındığında, gerçek yansımanın ifade edilen oranların çok altında kaldığı görülmektedir. İETT'nin daha yüksek maliyetle yaptığı işi, Özel Halk Otobüsleri çok daha ekonomik şartlarda yapmaktadır. Buna rağmen bu verimlilik desteklenmek yerine, İETT tarafından cezalandırılmaktadır' dedi.

'1.75 parametre sınırıyla maliyeti belediyeden alıp esnafın sırtına yükleme girişimidir'

Konuşmasına devam eden Erhan Güneş, '1.75 parametre sınırıyla maliyeti belediyeden alıp esnafın sırtına yükleme girişimidir. Teklif edilen parametredeki yakıt fiyatı 77 TL'dir. Şu anki güncel fiyat da 77 TL'dir. Bundan sonra gelen hiçbir zamma biz karışmayız, cebinizden ödeyin teklifi yapılmaktadır. Buradan altını kalın şekilde çiziyoruz. Özel Halk Otobüsleri temsilcileri, ayrıcalık veya imtiyaz değil, sadece haklarını ve sürdürülebilir bir sistemi talep etmektedir. İETT'nin bir araç maliyeti 1 milyon 300 bin TL iken özel halk otobüsü 600 bin TL'den hizmet verilmektedir' şeklinde konuştu.

'Kaybeden sadece esnaf olmayacaktır, İstanbul halkı da kaybedecektir'

İstanbul halkının da kaybedeceğini söyleyen Erhan Güneş, 'Özel Halk Otobüsleri, her zaman İstanbul halkının yanında olmuş, zor şartlarda bile hizmetini aksatmamıştır. Ancak bugün gelinen noktada esnafın dayanacak gücü kalmamıştır. Bizler sadece hakkımız olanı, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Kaybeden sadece esnaf olmayacaktır, İstanbul halkı da kaybedecektir. Üzülerek ifade ediyorum ki, mağduriyetimiz giderilmediği takdirde önümüzdeki aydan itibaren araçlarımızdaki ücretsiz binişlere elimizde olmayan sebeplerden dolayı izin vermeyeceğimizi belirtiyoruz. İstanbul Halkına bunu tekrar söylüyoruz. Çarşamba günü saat 10.00'da toplantı yapacağız. Çarşamba günü meclise aynı şekilde gelirlerse biz esnaflar olarak buraya geleceğiz. Ve aybaşından itibaren herhangi bir ücretsizi taşımayacağımızı da duyurmak istiyoruz' şeklinde konuştu.