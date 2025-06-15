A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’ndeki 4. maçında ev sahibi Çin’i 3-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi’nin ilk haftasını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı.
Salon: Qujiang Spor Kompleksi
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Fahad İsmail Mohamd (Katar)
Çin: Yu, Ji, Li, Jiang, Yu Y.T., Peng, Qu (L) (Zhang, Wang, Zhai, Wang H.B.)
Türkiye: Kaan, Yiğit, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Vahit Emre, Berkay (L) (Gökçen, Berk)
Setler: 22-25, 21-25, 20-25
Süre: 1 saat 19 dakika
Kaynak: İHA