Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’e yaptığı saldırı nedeniyle kınama mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında 1-1 sonra eren Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler’e yaptığı yumruklu saldırıya Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan kınama mesajı geldi. Avcı, açıklamasında, “FIFA hakemimiz Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, ailesine ve kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diliyorum ki futbolu güzelleştirmek için verdiğimiz uğraş ve misyon sonuç verecek, bu akşamki gibi karanlık ve üzücü futbol akşamları bir daha yaşanmayacak” ifadelerini kullandı.