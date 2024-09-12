Dünyada ikinci, Türkiye’de ise tek parça halindeki en büyük longoz olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu’nun Kaynarca ilçesindeki saklı kalmış bölümü, yürütülen çalışmalarla yeniden hayat buldu. Bölgede ağaçların yeşermeye başladığını söyleyen İhsan Ak, "Acarlar Longozu’nun kalbi tekrar atmaya başladı" dedi.

200’den fazla göçmen kuşa ve 2 bin 300 bitki türüne ev sahipliği yapan Acarlar Longozu, son yıllarda sadece Sakarya’nın Türkiye’nin turistik noktalarından biri haline geldi. Nilüfer çiçekleri, göl laleleri, endemik bitki örtüsü, dişbudak başta olmak üzere çeşitli ağaç türleri, kuş ve balık türleri ile doğaseverlere eşsiz manzaralar sunan longoz, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Karasu ilçesinde turizme kazandırılan bölgenin saklı kalmış büyük bir bölümü ise Kaynarca ilçesinde bulunuyor. Dünyada ikinci, Türkiye’de ise tek parça halindeki en büyük longoz olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu’nın Kaynarca bölümü ise suya kum dökülmesi, yönünün değiştirilmesi, ağaçların çürümesi sebebiyle pek bilinmiyordu.

Koruma altındaki longoz suyunun dış faktörler sebebiyle turizme kazandırılmadığını belirten İhsan Ak, 2023 yılında yetkililer ve vatandaşların işbirliği neticesinde meselenin büyük bir bölümünün çözüme kavuştuğunu belirtti. Yaklaşık 6 aylık bir çalışma neticesinde longoz suyunun yeniden açıldığını ve ağaçların canlandığını belirten Ak, Karasu bölümündeki suyla birleşmesi için 4,5 kilometrelik bir çalışma daha yapılması gerektiğini söyledi.

"Vatandaşın tarlaları su altında kalıyor ve sık sık zarar görüyordu"

Yürütülen çalışmalara destek olan İhsan Ak, "Acarlar Longozu’nun Kaynarca tarafında kalan bölgesinde 30 yıllık bir alüvyon yığılması vardı. Kaynarca bölgesindeki su, Karasu bölgesine geçiş yapamıyordu. Vatandaşın tarlaları su altında kalıyor ve sık sık zarar görüyordu. Orman bitki örtüsü de yılın 12 ayı su içinde kalması neticesinde tamamen yok olmuş ve kurumuştu" dedi.

"Acarlar Longozu’nun kalbi tekrar atmaya başladı"

İhsan Ak, 2023 yılının ağustos ayında çalışmaların başladığını ifade ederek, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Milli Parklar ve Devlet Su İşleri ortak irade oluşturup, kanalın bu tıkanmışlığını çözmek için adım attılar. Biz vatandaşlar da çalışmalara destek olduk. 5 aylık bir çalışma neticesinde kanalı bitirdik. Acarlar Longozu’nun kalbi tekrar atmaya, ağaçlar yeniden yeşillenmeye başladı. Acarlar Longozu Türkiye için bir değer. Bilimsel çalışma yapılması lazım. Bataklığın içinde paletli makine çalıştırdık, yeri geldi makineyle birlikte battık, yeri geldi sel üstümüzden geçti yine de bırakmadık, büyük bir mücadele verdik ve bu işi başardık, doğayı kurtardık. Longozun esas bilinmeyen saklı bölgesi Kaynarca’dadır. Karasu’daki en uç noktası, bitmiş olduğu bölgedir" diye konuştu.