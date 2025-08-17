Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin dört bir yanındaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, her gün tonlarca atık çöp topluyor.ANTALYA (İGFA) - Alanya’nın çehresini daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek üzere aralıksız çalışan Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent merkezi, kırsal mahalleler ve yaylalarda çalışmalarına devam ediyor. Yaz dönemi boyunca şehrin göz önünde bulunan noktalarındaki çalışmalarını sürdüren ekipler, Alanya’nın incisi kale, seyir terası, sahiller ve ören yerlerinde her gün tonlarca atık çöp topluyor.

Alanya Belediyesi ekipleri, merkez ve mahallelerde çalışmalarını sürdürürken yaylalarda da haftanın belirli günlerinde çöp toplama hizmeti sağlıyor. Özellikle yoğunluk oluşturan yayla şenlikleri kapsamında organizasyon sonrası çevre temizliği ve çöp toplanması titizlikle gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların 24 saat kesintisiz sürdüğünü ifade eden Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, “Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’in talimatları doğrultusunda Alanya’nın temiz ve hijyenik ortamının korunması, bu değerlerinin arttırılması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Halkımızdan, toplumsal yaşam alanları ile doğa ve çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını rica ediyoruz” dedi.