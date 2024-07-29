Açık lise öğrencileri 8 dönem öğrenim görerek mezuniyet kredisine ulaşınca mezun olur. Açık lisede kredi sistemi uygulandığından dolayı öğrencilerin mezun olabilmeleri için gerekli krediyi tamamlamaları gerekir. dışarıdan kaç yılda mezun olurum kaç krediyle mezun olunabiliyor? Her dönem 35 kredilik ders alarak 170 krediye ulaşan öğrenci mezun olur. Açık öğretim Lisesine her yıl üç dönem kayıt yapılmaktadır. Bir öğrencinin herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersin sınavından 45 puan alması gerekiyor.

Açık Öğretim Lisesi Nasıl Bitirilir?

Açık liseyi bitirmek için, sınavlara girmek, zorunlu olan dersleri başarılı bir şekilde geçmek, 170 krediyi tamamlamak gereklidir. Açık liseyi erken bitirmek istiyorsanız zorunlu dersleri bitirip, yüksek kredili dersleri seçmelisiniz. Yüksek kredili derslerden başarılı olarak gerekli olan kredi sayısına ulaştıktan sonra aranan diğer şartları da yerine getirmiş durumdaysanız açık liseden mezun olabilirsiniz. Eğer yaşınız 18’den büyük ise 2.5 yılda açık liseyi bitirme şansınız vardır. Her yılda 3 defa kayıt yenileyerek 2.5 yılda gerekli olan krediyi toplayıp zorunlu derslerden de başarılı olarak kısa sürede lise diplomasına sahip olabilirsiniz. Örgün eğitimi terk ederek açık liseye kayıt yaptıran öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf olurlar. Açık lise öğrencileri 1 defa kayıt yenilemedikleri zaman donuki 2 defa kayıt yenilemedikleri zaman ise silik öğrenci durumuna düşerler. Kayıt yenilemeyen öğrenciler ders seçimi yapamaz ve sınavlara giremez. Öğrencinin girmiş olduğu sınavdan başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden 45 puan alınması gerekmektedir.

Açık öğretim lisesi kaç kredi ile biter?

Açık Öğretim Lisesinde kredili sistem uygulandığından liseyi bitirmek için 170 kredi alınması gereklidir. Öğrenciler her dönem en fazla 35 kredilik ders alabilir. 18 yaşından büyük olan bir öğrenci yılda 3 defa kayıt yaptırabildiğinden dolayı öğrencinin 2,5 yılda 170 krediye ulaşarak açık liseden mezun olabilmesi mümkündür.

Açık Liste Mezuniyet Şartları 2024

Açık öğretim lisesinden mezun olabilmek için aranan bazı şartlar bulunmaktadır.

İşte o şartlar;

Girmiş olunan sınavların sonucunda en az 170 krediye sayısına ulaşmak,

sayısına ulaşmak, Açık öğretim lisesinden mezun olmak isteyen kişilerin en az 8 dönem öğrenmiş görmüş olması,

öğrenmiş görmüş olması, Dil ve Anlatım – Türk Dili ve Edebiyatı dersinin sınavının başarılı olarak geçilmesi,

– dersinin sınavının başarılı olarak geçilmesi, Alan kredisinin 80 veya daha fazla olması,

Ortak derslerden muaf olunmalı veya bu derslerden başarılı olunmalı,

Açık Öğretim Lisesinde en az 1 defa sınava girme şartı bulunmaktadır.

Açık öğretim lisesinde okuyan öğrencilerin geçmesi gereken ortak (zorunlu) ve seçmeli dersler bulunuyor. Fakat bu derslerden üç defa arka arkaya sınava girerek başarısız olan öğrenciler, kalmış olduğu derslerden muaf olur. Zorunlu olan ders artık zorunlu olmaz. Ancak öğrenci isterse kendisi tekrar muaf olduğu dersi seçerek sınava girebilir.

Dil ve Anlatım dersi muaf olunamayacak başarılması zorunlu olan derstir.

Açıköğretim Lisesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler birinci sınıftan itibaren 170 krediyi tamamlayarak 2,5 yılda bitirebilirler. 18 yaşından küçük olanlar 1 yıl içerisinde 2 defa kayıt yenileyebildikleri için sınava 2 defa girebilirler. Bundan dolayı açık öğretim lisesini 4 yılda bitirebilirler. Ancak 18 yaşından büyük olan öğrenciler bir yıl içerisinde 3 defa kayıt yenileyebildikleri için 2,5 yılda mezun olabilirler.

Toplanacak olan krediye ve aöl mezuniyet şartlarına göre mezuniyet yılı değişiklik gösterebilir. Gerekli olan 170 puan toplanmalı, alan bölümünde okuyan öğrenciler Dil ve Anlatım dersinden geçmiş olmalıdır. Ayrıca alan kredisinin ise en az 80 olması gereklidir. Alansız bölümde okuyan öğrencilerin ise Ortak derslerden mutlak olarak başarılı olması gerekiyor.

Açık Lise Bir Sınavda Kaç Kredi Alınabilir?

Açık lisesinden mezun olmanın bir şartı da 170 krediye ulaşmak. Öğrenciler her bir eğitim-öğretim döneminde en fazla 35 kredi alabilir. 18 yaşından küçük olan öğrenciler 1 dönem sınava girecekleri için 1 yıl içerisinde en fazla 70 kredi alabilirler. Fakat 18 yaşından büyük olanlar 3 defa kayıt yenileyebildikleri için 1 yılda 105 kredilik ders alabilirler.

Fakat 170 krediyi tamamlamak mezun olmak için yeterli değildir. Ayrıca 8 dönem AÖL kaydının yapılmış olması gerekmektedir.

AÖL Kaç Kredim Var Nasıl Öğrenebilirim?

Açık Öğretim Lisesi öğrenci bilgileri sistemine giriş yaparak Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilirsiniz. Kaç kredinizin olduğunu öğrenmek için sisteme giriş yapmanız gerekli.

http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx linkine tıklayarak AÖL öğrenci giriş sayfasına gidin,

Güvenlik Kodu , T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ve Şifre bölümlerini doldurarak Giriş butonuna tıklayın,

, ve bölümlerini doldurarak butonuna tıklayın, Giriş için e-Devlet sistemini de kullanabilirsiniz,

Açılacak olan sayfada Ders ve Kredi Bilgileri görünecektir.

Şifrenizi unuttuysanız AÖL öğrenci numarası öğrenme sayfasına göz atabilirsiniz.

AÖL Sınavlarında Yanlış Cevaplar Doğruyu Götürmez

Açık öğretim lisesi öğrencilerinin girmiş oldukları sınavlarda yapmış oldukları yanlış cevaplar doğruyu götürmez.

AÖL Ders Seçimi Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lisesi Öğrenci Giriş sayfasına giriş gidin,

Açılan sayfanın Öğrenci Giriş Ekranı bölümündeki Güvenlik Kodu, T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ve Şifre bölümlerini doldurarak Giriş butonuna tıklayın,

Sol menüde bulunan Ders Seçme ve Kayıt Yenileme linkinin altından Ders Seçme İşlemi linkine tıklayın,

linkinin altından linkine tıklayın, Bu Dönem Sınavına Girebileceğiniz Dersler listesinde seçebileceğiniz dersler listelenecektir,

listesinde seçebileceğiniz dersler listelenecektir, Bu bölümden açık lise ders seçimini yapabilirsiniz.

Her dönem için 35 krediye kadar ders seçimi yapabilirsiniz.