Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda yapılıyor. Kongreye katılım sağlayan başkan adayı Aziz Yıldırım, daha sonra Divan Başkanlığı seçimine tepki göstererek stattan ayrıldı. Yıldırım, kongre üyelerine sesleneceği seçim konuşmasını yazılı olarak yaptı. Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti’nin neredeyse 120 yıla dayanan tarihi boyunca sarsılmaz bir kalesi olan Fenerbahçe, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ışık saçan ve geleceğe yön veren bir meşaledir. Fenerbahçe şanlı tarihi ile her zaman Türk sporunun mihenk taşı olmuştur ve bundan sonra da bu konumunu sürdürmeye devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yaşadığımız süreç herkesin malumu. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe’ye gönül vermiş hiç kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum. Hatırlarsanız bu kürsüden size yaptığım son konuşmada ‘buradan üzülerek gidersiniz’ demiştim. Kimse bir daha üzülmesin diye karşınıza tekrar gelmiş bulunuyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, yeniden aday olmayı gerçekten düşünmüyordum. Ancak Fenerbahçe’nin maruz kaldığı haksızlıklar ve mevcut yönetimin bu duruma karşı gereken tepkiyi gösterememesi, süreci doğru yönetememesi beni bu noktaya getirdi. Bu sebeple, kulübümüzün hak ettiği duruşu ve gücü geri kazanması için aday olmaya karar verdim. Yanlış yönetildiğini gördüğümüz bu süreci tekrar rayına oturtmak, Fenerbahçe’nin itibarını korumak ve Fenerbahçe’mizi hak ettiği yere getirmek için sizden bu emaneti bir dönemliğine talep ediyorum. Trabzonspor maçından sonra yaşananlar yıllarca başkanlık yapmış biri olarak değil bir Fenerbahçeli olarak beni derinden yaraladı.

Trabzon’da oyuncularımızın sahada gösterdikleri onurlu duruşu, maalesef 2 Nisan’da stadımızda mevcut yönetim gösterememiştir. Kabul edilemez bu duruma sessiz kalmamak için buradayım. Fenerbahçe kimseye blöf yapmaz. Yapmayacağı bir şey için vaat edip 22 bin kişiyi toplayıp şov yapmaz. Maalesef o gün Fenerbahçe tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. O gün, herkes Fenerbahçe’nin birlikteliğini, gücünü göstermek için toplandı. Ancak, ne yazık ki büyük bir hayal kırıklığı ve aldatılmışlık duygusuyla stadımızdan ayrıldılar. O gün, ne yapacağını bilmeyen bir yönetimin, Fenerbahçe Kongresi’nin arkasına saklandığı kara bir leke olarak tarihimize geçti. O gün yaşananlar da göstermiştir ki; mevcut yönetim, Fenerbahçe’nin gerçek büyüklüğünü ve gücünü ne yazık ki kavrayamamıştır. Biz Fenerbahçe’nin büyüklüğünü ve gücünü içerde veya dışarda herkese tekrar öğreteceğiz. 2 Nisan’dan sonra Urfa’da yaşananlar ise beceriksizliğin zirvesini temsil etmektedir. Adeta daha önce yaşanan basiretsizliklere tuz biber ekilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe forması sahaya her zaman kazanmak için çıkar"

Şanlıurfa’da oynanan Süper Kupa maçına yönetimin U-19 Takımı ile çıkma kararını eleştiren Yıldırım, "Şunu herkes çok iyi bilmelidir ki; Kuvayi Milliye ruhu ile yoğrulmuş, tarihi mücadelelerle dolu Fenerbahçe, hiçbir zaman yenilgiyi baştan kabul etmez, edemez. Fenerbahçe forması sahaya her zaman kazanmak için çıkar ve eğer sahada Fenerbahçe forması varsa sonuna kadar mücadele eder. Bundan sonra da her zaman öyle olacaktır. Sizin vicdanlarınıza sesleniyorum ve size soruyorum; U-19 takımını sahaya sürüp, mücadele etmeden, kazanabileceğin bir maçı rakibe vermek Fenerbahçe’ye ne kazandırmıştır? Tarih asla kaybedenlerin, ya da mücadele etmeden çekilenlerin hikayesini yazmaz. Mücadele edilmeden verilen o maçın sonunda da tarih, rakibin 1 kupa daha aldığını yazacak

O maçta U-19 takımı sahadaydı, çekildi diye kimse bakmayacak. Bu karar Fenerbahçe’nin onurunu ve gücünü zedelemiştir. Ayrıca şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın da kendisine olan güvenini zedelemiştir. Yönetim maalesef basiretsizce davranmıştır" diye konuştu.

"Doğru yönetemedikleri için Fenerbahçe’miz sürekli olarak hırpalanıyor"

Mevcut başkan Ali Koç’un kulübün mücadeleci kimliğine uygun bir yönetim anlayışı sergilemediğinin nedenini soran Yıldırım, şunları söyledi:

"Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kamuoyu gücüdür. 3 Temmuz 2011 yılından bu yana amaç bu gücü etkisiz kılmak ve kulübü fethetmekti. 3 Temmuz da bunun için yapıldı. Yıllardır Fenerbahçe’nin karşılaştığı bu sıkıntıların temelinde organize bir kötülük olduğu doğrudur. Bunun en büyük sıkıntılarını da bizler yaşadık. Ama sevgili Fenerbahçeliler biz asla teslim olmadık. Teslim olacak bir anlayışa da asla prim vermedik. Mevcut başkan, “Ali Koç’un başında olduğu Fenerbahçe, bu ligde hiçbir zaman şampiyon olamaz” gibi çok talihsiz ve üzücü bir açıklama yaptı. Madem ki sizin başkanlığınızda Fenerbahçe şampiyon olamayacak kendisine soruyorum, bugün ne değişmiştir? Bu kulübün ruhuna, tarihine ve mücadeleci kimliğine uygun bir yönetim anlayışı neden sergileyemiyor? İş insanı Ali Bey’in Fenerbahçe sevgisini, sadakatini, fedakarlığını tartışmıyorum. Ancak kendisi Fenerbahçe’nin haklarını savunmak konusunda maalesef yeterli dirayete ve dirence sahip değil. Bildiğiniz gibi bir önceki sezon mevcut yönetim dünyanın en ünlü bir diğer hocası olan Jorge Jesus’la anlaşmıştı. Jesus buradan ayrılırken bu ligin sportif gerçekliği yok diye bir açıklama yapmıştı. Yani demek istediği biz saha içerisinde elimizden geleni yapsak da saha dışı etkenler bizim başarımızı engelliyor. Bu durumu doğru yönetmesi gereken teknik direktör mü? Yoksa yönetim mi?

Ali Bey maalesef okulda sürekli dayak yiyip, eve gelince her şeyi kırıp döken, şımarık bir çocuk gibi davranıyor. Bu süreçleri doğru yönetemedikleri için de Fenerbahçe’miz sürekli olarak hırpalanıyor. Madem ki Fenerbahçe’ye karşı düzenlenen tezgahları dağıtmak istiyorsun. Önümüzde TFF seçimi var. Fenerbahçe’yi 2 dönemdir iş insanı Ali bey yönetiyor. Ali Koç önümüzdeki TFF seçimlerinde 6 yıldır koyamadığı ağırlığı koyabilecek mi? Ben buna inansaydım ona oy verirdim. Ama inanmıyorum. Onun listesinden bir kişi ise çıkıp mevcut TFF başkanından çok memnun olduğunu, kendisini sevdiğini söylüyor."

"İşbirlikçi lobiyi tasfiye edeceğiz"

Fenerbahçe’nin tarih boyunca pes etmediğini vurgulayan Yıldırım, "Biz bu TFF yönetimini göndereceğiz. Ayrıca yaklaşan TFF seçimlerinden başlayarak anti Fenerbahçe lobisinin tüm organizasyonlarını dağıtacağız. Eyyamcı, işbirlikçi ve tezgahtar hakemlerin arkasındaki lobiyi tasfiye edeceğiz. Ayarlanmış fikstürlerin hesabını soracağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben Aziz Yıldırım olarak bu saatten sonra kendime meşgale aramıyorum ama oluşturduğumuz mirasın da çarçur edilmesine gönlüm el vermiyor. Fenerbahçe hor görülüyor ve kimsenin gıkı çıkmıyor. Bu tabloyu çocuklarınıza nasıl izah ediyorsunuz? Ben sizlere 6-0’ın mirasını bıraktım. Siz ise 6 yılda hiçbir başarı elde edemeyerek başka bir 6-0’ın mirasını bırakıyorsunuz. Fenerbahçe tarihi boyunca hiçbir zaman pes etmemiş, her zaman zaferler için mücadele etmiştir. Bugün de bu ruhu yeniden canlandırmak, Fenerbahçe’nin hak ettiği yere gelmesini sağlamak için buradayız. Hep birlikte, kulübümüzü yeniden zirveye taşıyacağız. "

Fenerbahçe organize bir kötülüğün hedefinde. Bu doğru. Ali Bey bu konuda haklı. Doğru söylediği pek çok nokta var. Ama maalesef bu organize kötülük ile nasıl mücadele edeceğini bilmiyor. Çünkü Ali Bey Fenerbahçe’nin gücünü idrak edebilmiş değil. Ali Bey, iş insanı olarak Fenerbahçe’ye güç verdiğini zannediyor ve Fenerbahçe’ye yukarıdan bakıyor. Oysa, herkes bilmelidir ki Fenerbahçe’nin gücü, iş insanı Ali Koç’un gücünden çok daha büyüktür ve bu güç Fenerbahçe’yi engelleyecek tüm engelleri aşacak, ezip geçecek kudrettedir. Bizim kulübümüz hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmemiştir. Ali bey tekrar aday oluyor çünkü görüyorum ki; 6 yıllık başarısızlığın sonunda kendi itibarını toparlamanın derdinde. Kendi itibarını kurtarmanın, Fenerbahçe’nin itibarından daha önemli olduğunu düşünüyor. Fenerbahçe’nin itibarı, bir kişinin itibarının çok daha ötesindedir" değerlendirmesinde bulundu.

Mourinho için mevcut yönetime teşekkür

Yeni Teknik Direktör Mourinho’ya başarılar dileyen Yıldırım, "Mevcut yönetime de aldığı bu karardan ötürü teşekkür ediyorum. Biz kazanırsak de kendisi ile çalışmaya devam edeceğiz. Lütfen vicdanınızla düşünün. Biz aday olmasaydık bugün nasıl bir seçim olacaktı? Biz Mourinho’yu getireceğimizi söylemeseydik anlaşma gerçekleşecek miydi?

Bunu hepinizin düşünmesini istiyorum. Mevcut yönetim bu konuda doğru bir iş yaptığı için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Ancak Fenerbahçe Başkanlığı makamında oturan Ali Koç’un, basın toplantısında çevirmenlik yapması ve Mourinho’nun ‘ilk kez bu kadar uzun bir basın toplantısına katıldım’ yorumu karşısında ‘Türkiye’ye hoş geldiniz’ demesi kabul edilemez. Fenerbahçe Başkanı teşrifatçılık ya da çevirmenlik yapmaz. Ayrıca ülkemizi ikinci sınıf bir ülke gibi gösterecek bir sözü de asla söylemez, söylememelidir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bugün Fenerbahçe’ye ait tüm tesislerde benim ve arkadaşlarımın emeği var. Seçimi kazandığımızda stadı büyüteceğiz. Kapasiteyi 60 binin üzerine çıkaracağız. Maçlar oynanırken çok hızlı bir şekilde bu işi de tamamlayacağız. Tüm projeyi hazırladık" dedi.

"Fenerbahçe sporun cumhuriyetidir"

Göreve geldikleri takdirde ilk sezon şampiyon yapacaklarını ifade eden Yıldırım, "İş insanı Ali Bey, çıktığı bir televizyon programında, Fenerbahçe’nin satılabileceği konusundan bahsetmiş, bundan her yerde bahsediliyor. Bazı yönetim kurulu üyelerinden de daha önce benzer açıklamalar gelmişti. Herkes şunu iyi bilmelidir ki; Fenerbahçe Türkiye’dir, Fenerbahçe sporun cumhuriyetidir. Fenerbahçe’nin satılmasına, bir şahıs veya şirketin eline geçmesine asla müsaade etmeyiz. Bu böyle bilinmelidir. Fenerbahçe’nin hak ettiği saygınlığı ve gücü yeniden kazandırmak, bu büyük kulübü layık olduğu yere taşımak için buradayız. Fenerbahçe’nin büyüklüğüne ve tarihine yaraşır bir yönetim anlayışıyla, hep birlikte başaracağız. Fenerbahçe’yi bu yıl mutlaka şampiyon yapacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. ikinci yılın sonunda bir Avrupa kupası alacağız. Üçüncü yılın sonunda ise Şampiyonlar Ligi’nde final oynayacak bir yapıyı kurmuş olacağız. Fenerbahçe için birlikte, daha güçlü ve daha kararlı adımlar atmak dileğiyle. Yaşasın Fenerbahçe" diyerek sözlerini noktaladı.