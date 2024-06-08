Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ilk kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı.

Geçtiğimiz yıllarda; Ayvalık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başvuruları sonucunda ilk kez Sınav Merkezi statüsünde getirilen Ayvalık’ta ilk YKS gerçekleştirildi. 7 lise ve Ayvalık Meslek Yüksek Okulunda gerçekleşen sınava bin 918 öğrenci girdi. Öğrenciler salonlarda ter dökerken aileleri de sınav salonlarının bahçesinde merakla bekledi.

Geçtiğimiz yıllarda Ayvalık’tan en yakın Edremit ve Balıkesir’de bulunan okullarda üniversite sınavlarına girmek zorunda kalan öğrencilerin, bu yıl ilk kez kendi ikamet ettikleri ilçenin okullarından böylesi önemli bir sınava girebilmeleri öğrenciler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Öğrenci velisi Ekrem Çoban, Ayvalık’ta YKS sınavının yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Üniversite sınavlarına katılan gençlerimiz ve özellikle aileleri için bu sınavın yaşadığımız ilçede yapılması çok iyi oldu. Çünkü önceden Balıkesir il merkezi veya Edremit ilçesine gitmek zorunda kalıyorduk. O kentlerdeki okulların nerede olduğunu bilmiyorduk. Sınavın yapılacağı okulu buluncaya kadar da çocuklarımız geride kalabiliyordu. Bana göre bu sınavın Ayvalık’ta yapılması çok güzel oldu. Zira Ayvalık’taki okulların nerede olduğunu iyi biliyoruz. Zamanında sınav yapılacak okula gelebiliyoruz. Bu uygulamayı hayata geçirenlerden Allah razı olsun” dedi.

Sevim Çoban isimli bir başka veli ise uygulamadan son derece memnun olduklarını ancak 5 dakika geç kaldığı için bir öğrencinin sınav salonuna alınmamasına tanık olduklarını kaydederek, “10.15’te kapıya gelen öğrenci geç kaldığı için sınav salonuna alınmadı. O çocuğun bir yıl boyunca harcadığı çaba ve ailesinin dershanelere ödediği paralar da böylelikle heba oldu. Oysa en azından bu tür durumlarda uzak bölgelerden gelen öğrenciler için 3-5 dakikalık opsiyonlar tanınmalıdır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Sınav sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçın Çaycılar isimli öğrenci; sınav sorularını beklediğinden daha kolay bulduğunu belirterek, “Bu yüzden de sınavı hızlıca bitirdim ve salondan çıktım” dedi.

Fatma Nur isimli öğrenci sınav için çok çalıştığını ve beklentisinin de iyi bir derece alabilmek olduğunu kaydederken, Egemen Mumyakmaz isimli öğrenci de, “Sınav çok güzel geçti. Sorular beklediğim gibiydi. Bence çalışan herkes karşılığını alıyor bu sınavların. Bana göre sözel kısım daha kolaydı sayısal bölüme göre. Hedefim üniversitelerin psikoloji bölümünü kazanabilmek. İnşallah amacıma ulaşacağım” dedi.

YKS sınavının bu yıl ilk kez Ayvalık’ta yapılmasından da son derece mutlu olduğunu vurgulayan Mumyakmaz, “Böyle olması tabiki daha iyi oldu. Ulaşım açısından da güzeldi. Ayvalık’ta bu sınavın yapılması biz öğrencileri çok memnun etti” diye konuştu.