Adıyaman’da görev arkadaşı tarafından silahla şehit edilen Polis Merkezi Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özer, İstanbul’da toprağa verildi.

Adıyaman’da görev yapan polis memuru Süleyman Uğur Şahin, dün akşam saat 20.15 sıralarında kendi beylik silahıyla Altınşehir Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özer’i silahla vurarak yaralamıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Kamuran Üçgül (46) ve Gökhan Özer (34), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli olan şehit Gökhan Özer için bugün Pendik’teki 15 Temmuz Şehitler Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine şehidin ailesi, akrabaları ve yakınları ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda seveni katıldı. Şehidin acılı annesi Salise Özer ve babası Ahmet Özer cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda toprağa verildi.