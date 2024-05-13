Bağımsız iletişim danışmanlığı ajansı Edelman’ın Kriz ve Risk Küresel Başkanı Julian Payne, ÜNİTE Edelman’ın özel konuğu olarak Türkiye’ye geliyor.

Edelman’ın Kriz ve Risk Küresel Başkanı Julian Payne, 16 Mayıs Perşembe günü Digital Age Tech Summit’te ÜNİTE Edelman Strateji Geliştirme Başkanı Ercüment Şener ile birlikte “Dijital Çağda Risk Algısı İtibarın Neresinde” başlıklı özel bir oturumda yer alacak.

Türkiye’de ÜNİTE Edelman ile temsil edilen Edelman’ın 24 yıldan bu yana her yıl Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yayınladığı Edelman Trust Barometer araştırması, Kurumsal İtibar ve Güven İlişkisi üzerine global bir referans olarak değerlendiriliyor. Edelman Trust Barometer, bu yıl 28 ülkeden 32 binin üstünde katılımcı ile “Bilim ve İnovasyon Odağında Güven” temasını irdeledi.