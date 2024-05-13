Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü personeli, ’mağara temel eğitimi’ni tamamladı.

Bursa’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, gerekli eğitimleri bir bir başarıyla tamamlıyor. Mağara Çalışma Birimi personeli, mağaracılıkla ilgili temel eğitim ve SRT eğitimlerini Eskikaragaç, Ayvaini mağarası ve Ayıini mağarasında gerçekleştirdi. Mağara Koruma Çalışma Grubu sorumlusu Hamza Sezer, Mağara Araştırma Derneği eğitmeni Atilla Ülgen ve Milli Parklar Şube Müdür Vekili Zeynep Nur Sezer eğitimlerde yer aldı.