Akhisar mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Karalar caddesinden yokuş aşağı inmekte olan sürücü Sevtim G.(47) yönetimindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelip sokağa manevra yapan sürücü Ahmet K. (50) yönetimindeki 11 AAC 407 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Ağır yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.