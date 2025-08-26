Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniği ekibi, 7’den fazla kapalı endoskopik işlem gören hastaya, ağız içinden mukozal yama alarak idrar kanalı darlığını genişletme ameliyatı yaptı.

Uzun zamandır idrar yapmada zorluk şikayetiyle tedavi gören 62 yaşındaki İsmail K. şifayı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde buldu. Birçok doktora gitmesine ve çeşitli tedaviler görmesine rağmen rahatsızlığına bir türlü çözüm bulamadı. Hasta idrar kanalı darlığına yönelik defalarca kapalı kanal açılması ameliyatları olmasına rağmen darlıkları sürekli tekrarladığından, Üroloji Polikliniğine idrar yapma zorluk, sık sık idrara çıkma ve çatallı işeme şikayetleri ile başvurdu.

"Bu kapalı ameliyatların hiçbirisinden bir fayda görememiş"

Hastanın öyküsünde daha önceden 7’den fazla kapalı endoskopik ameliyat olduğunu öğrendiklerini belirten Doç. Dr. Ramazan Topaktaş "Bu kapalı ameliyatların hiçbirisinden bir fayda görememiş. Tekrar aynı şikayetler ile bize başvurdu. Yaptığımız radyolojik ve endoskopik tetkiklerde ve ayrıca işeme testinde idrar kanalında 5 santimetre bir darlık segmentini olduğunu gördük. Türkiye’nin sayılı merkezlerinde ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılan üretroplasti+bukkalmokozal greft ameliyatını (Endoskopik tedaviler için uygun olmayan, ya da iki kez endoskopik tedavi yapılmasına rağmen darlığı nüks eden hastalarda uygulanan ameliyat) ilk defa Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğimizde uygulamış olduk" dedi.

"Bu ameliyatların yüzde 90’dan fazla başarısı mevcut durumda"

Dar olan idrar kanalını hastanın ağız içi mukozasından aldıkları yaklaşık 5 santimetrelik mukozalgrefti, dar olan idrar kanalına yamadıklarını ifade eden Dr. Topaktaş, "Bu şekilde yeniden genişlemiş idrar kanalı oluşturduk ve hastamıza sonda taktık. Sondası 3 hafta boyunca takılı duracak. 3 hafta sonra sondasını çekip işeme testini tekrarlayacağız. Hastamızın bundan büyük bir fayda göreceğini düşünüyoruz. Bu ameliyatların yüzde 90’dan fazla başarısı mevcut durumda" diye konuştu.

"Biz de bu ameliyatı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaparak bir ilki gerçekleştirmiş olduk"

Türkiye’de sayılı, Bilecik’te bir ilk olan ameliyatın yüzde 90’dan fazla başarı sağladığını aktaran Dr. Topaktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu özellikli ve deneyim gerektiren operasyon Türkiye’nin sadece birkaç sayılı ve tecrübeli merkezinde yapılıyor. Biz de bu ameliyatı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaparak bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Ekip olarak, tam bir dayanışma ile Doç. Dr. Ali Haydar Yılmaz ve Op. Dr. Mahmut Koç hocalarımla beraber başarılı bir ameliyat yaptık. Umarım hastamıza ciddi faydası olmuştur. Bundan sonraki idrar yolu darlığı nedeniyle yapacağımız vakalar için de bir ilk ve bir başlangıç olur ve hastalarımız Bilecik ilimizden başka diğer büyük şehirlere bu operasyonu olmak için gitmezler diye düşünüyoruz."