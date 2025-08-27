Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pazaryeri İlçe Başkanlığı görevine Vedat Çora atandı.

Geçtiğimiz günlerde MHP İlçe Başkanı Onur Yalamaç görevinden istifa ederken, yerine Vedat Çora atandı. Atama sonrası bir açıklama yapan Çora, "Liderimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın’ın takdirleriyle Pazaryeri İlçe Başkanlığı görevine atandım. Pazaryeri ilçemize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çora’nın önümüzdeki günlerde yönetim kadrosunu oluşturması ve ilçede partililerle bir araya gelmesi bekleniyor.