İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 1-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde önemli veriler paylaştı. Yerlikaya'nın açıklamasına göre, bu süre zarfında toplam 2 milyon 609 bin 216 araç denetlendi ve 436 bin 589 sürücü hakkında işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya, emniyet kemerinin trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azalttığını vurgulayarak, otobüsler dahil tüm araçlarda sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Yerlikaya, denetimlerde ayrıca, mevzuatta izin verilmeyen ışıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) kullanan 210 sürücünün de tespit edilip işlem yapıldığını bildirdi. Sosyal medya hesabından verileri paylaşan Yerlikaya, hız ihlali nedeniyle 127 bin 384, periyodik muayenesi yapılmamış araçlar nedeniyle 26 bin 288, emniyet kemeri kullanmayan sürücüler nedeniyle 17 bin 569, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 151 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar nedeniyle 9 bin 891 kişiye işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, seyahatlerde emniyet kemerinin önemini vurgulayarak, "Emniyet kemeri en önemli koruyucu tertibattır. Can güvenliğiniz için yolculuğun başladığı andan itibaren emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" şeklinde uyarıda bulundu.