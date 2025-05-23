Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, 205 gün sonra hakim karşısına çıktı. Mahkemeden Ahmet Özer için beklenen karar geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı CHP milletvekilleri ve partililer de izleyici olarak yer aldığı, mahkemede tutuklu sanık Ahmet Özer yaklaşık bir buçuk saat savunma yaptı. Hakkında yapılan suçlamaları reddeden Ahmet Özer, "Bana isnat edilen bu suçları reddediyorum. Ben hayatımı barışa, kardeşliğe adamış biriyim. Vereceğiniz karar tarihi bir karar olacak. Örgütle barış süreci yürütülüyor. Ben tahliyemi ve beraatimi barış sürecinden dolayı istiyor değilim ama bu karar sürece de katkı yapacaktır." sözleriyle beraatini istedi.

DURUŞMADA GİZLİ TANIK 'HERMES' DE DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hicran Berna Ayverdi, Özer'i akademisyen olarak tanıdığını söyleyerek, "1998-2000 yılları arasında Erdemli'de faaliyet yürüttüğüm partinin ilçe başkanlığını yaptım. Ahmet Özer'i de o dönem akademisyen olarak tanıdım. Ahmet Özer, parti binasında ve mahalledeki evlerde terör örgütlerinde nasıl örgütlenme yapıldığı hakkında seminer benzeri şeyler yapıyordu. Akademisyen kimliğinden dolayı sürekli yurt dışına gidip geldiği konuşuluyordu. Örgütün üst düzey yetkilileriyle konuşmalar yaptığı konuşuluyordu." dedi.

Gizli Tanık "Hermes" ise Özer'i 1998-2000 yılları arasında tanıdığını kaydederek, "İstanbul'da faaliyet gösterdiği dönemde tanırım. İstanbul Esenler'de 1999'da Cemal Kavak'ın evinden tanırım. Ahmet Özer, yurt dışına gitmesi gereken bir akrabası olduğu zaman Cemal Kavak'a gelmişti. Gerilla cenazeleri olurdu, Ahmet Özer'i ararlardı. Bir şeyler lazım olduğunda Ahmet Özer üzerinden hallederlerdi." beyanında bulundu.

Ahmet Özer, tanıkların söylediklerinin yalan ve iftira olduğunu savunarak, bunları reddettiğini ifade etti. Sanık avukatları, Özer hakkındaki tüm iddiaları reddederek, tahliye talebinde bulundu. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özer hakkında mahkemeden merakla beklenen ara karar çıktı. Mahkeme, Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 14 Temmuz'a erteledi.

Şüpheli Özer'e yönelik iletişim dinlemesi neticesindeki HTS kayıtlarına değinilen iddianamede, 23 Kasım 2023 ve 23 Ocak 2024 arasındaki görüşmelerde 135 suç unsuruna rastlandığı bilgisi veriliyor. İddianamede, "Hermes" isimli gizli tanığın ifadesinde, Özer'in örgütün Avrupa yapılanmasında görevli üst düzey örgüt mensubu Cemal Kavak ile Esenler'de bir evde görüşerek, terör örgütü faaliyetleri nedeniyle ceza alan bir akrabasının yurt dışına kaçırılması için yardım istediğini söylediği aktarılıyor.

Özer'in, birkaç gün sonra Kavak'ın evine gelerek, yüklü miktarda parayı kendisine teslim ettiğini belirten gizli tanık, ifadesinde kendisinin yaklaşık 5 yıllık asgari ücrete denk gelen parayı bizzat sayanlardan biri olduğunu anlattı. Gizli tanığın ifadesinde, bu parayla Lice, Van ve Mardin Nusaybin üzerinden ayrı ayrı olmak üzere 10'a yakın örgüt mensubunun kırsal alana gönderildiği, paranın bir kısmının ulaşım ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için örgüt mensuplarına verildiği kaydedildi.