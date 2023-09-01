Sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen Aile Eğitim Programı (AEP) ile son 8 ayda 300 bin kişiye eğitim verilirken, programın başladığı 2012 yılından bugüne kadar 3,7 milyon kişiye ulaşıldı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen Aile Eğitim Programı (AEP) ile son 8 ayda 300 bin kişiye eğitim verilirken, programın başladığı 2012 yılından bugüne kadar 3,7 milyon kişi eğitimlerden ücretsiz yararlandı.

Bakanlığın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından aile eğitimiyle ilgili temel ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirilen aile eğitimi ve iletişimi, hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 alan 28 modülden oluşan Aile Eğitim Programı (AEP) 2012 yılında hayata geçirildi.

Programın uygulanmaya başladığı günden bugüne ailelere, verilen hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmaları, bireylerin yaşam kalitesinin artması, ailelerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunulması amacıyla çeşitli eğitimler veriliyor.

AİLE HAYATI BÜTÜNCÜL BİR ANLAYIŞLA ELE ALINIYOR

Program kapsamında aile eğitimi ve iletişimi alanında yer alan modüllerle aile hayatını bütüncül bir anlayışla ele almak, yaşamın farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi vermek ve bu sorunların çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor. Eğitimler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde ücretsiz olarak sunuluyor.