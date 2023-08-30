Aile fertleriyle bahçelerinde mangal keyfi yapan bir kişi, ansızın silahını çekerek çevreye kurşunlar yağdırdı. İddialara göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 29 yaşındaki Burak Y., ağabeyi Hüseyin Y., annesi Hacer Y., yengesi Esra Y. ile yeğenleri Elif ve Yağmur Y. ile bir aradaydı. Burak Y., ailesine aniden ateş ederek onları acımasızca vurdu. Ailenin üyeleri kanlar içinde yerde yatarken, Burak Y. de intihara teşebbüs etmek amacıyla tabancayı başına dayadı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı aile fertlerini çeşitli hastanelere taşıdı. Ancak ne yazık ki ağabey Hüseyin Y.'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Burak Y. ile annesi ve yeğenlerinin durumunun ağır olduğu, yengesinin ise yüz ve el bölgelerinden yaralandığı aktarıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma çalışmalarını sürdürüyor.