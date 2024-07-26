Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Fethiye Mahallesi'nde bir iş yerinde çalıştırıldığı belirlenen 4 şüpheli ve 41 yabancı uyruklu şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonda, H.B. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan yabancı uyruklular arasında 22'sinin kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı, 8'inin geçici koruma kimlik belgesine sahip olduğu farklı illere kayıtlı olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA