AK Parti Genel Merkez binasında bir özel harekat polisinin saat 14.45 civarında bina önünde tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. İhbar sonucunda bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

POLİS MEMURU SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Cumhuriyet'in haberine göre; intihar eden polisin ailevi ve sağlık sorunları olduğu, kimseyle konuşmadığı ve içine kapalı biri olduğu bildirildi. Söz konusu olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklama yapması bekleniyor.