AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Tuba Işık Ercan, seçim çalışmaları çerçevesinde Ümraniye’de sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Işık Ercan, “İnşallah 28 Mayıs eşiğini atlattıktan sonra Türkiye yüzyılına ve Türkiye’nin şahlanışına geçeceğiz” dedi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Tuba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı 2. tur seçim çalışmaları çerçevesinde Ümraniye’de sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Işık Ercan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle tek tek selamlaşarak, üyelerle sohbet etti. STK üyeleri Milletvekili Tuba Işık Ercan’a desteklerini ileterek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

“28 Mayıs’tan sonra Türkiye şahlanışa geçecek“

Milletvekili Tuba Işık Ercan, “İnşallah 28 Mayıs eşiğini atlattıktan sonra Türkiye yüzyılına ve Türkiye’nin şahlanışına geçeceğiz. Bugün STK üyeleri kardeşlerimiz ile hasbihal ederek, dertlerini dinlemeye gayret ettik. İnşallah sorunların çözümü AK Parti’de diyoruz. Çözümlerimiz de mevcut. Bizler sadece seçime kadar değil, seçimden sonra da sahalarda olacağız inşallah” diye konuştu.