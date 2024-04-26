İsdemir, her geçen gün artan temiz çelik üretimine esas: çelik içinde asgari düzeyde olması beklenen hidrojen, azot ve oksijen gibi gazların giderilmesine, metalik olmayan inklüzyonların miktarının azaltılmasına ve ultra düşük karbon ihtiva eden kalitelerin üretilmesine olanak sağlayan teknolojiye sahip RH-OB İkiz Tip Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi’ni devreye aldı.

OYAK Maden Metalürji Şirketleri’nden İsdemir (İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.), demir-çelik sektöründe yaşanan hızlı dönüşüme uyum sağlamak için yatırımlarını sürdürüyor. Türkiye ağır sanayisinin öncü kuruluşlarından İsdemir, söz konusu hedef doğrultusunda hayata geçirdiği yeni yatırımı Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi’ni (İkiz tip RH-OB) 25 Nisan tarihinde düzenlenen törenle devreye aldı. Şirket, 1 milyon 200 bin ton/yıl üretim kapasitesine sahip tesis için 79 milyon 500 bin dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

Üst düzey kalitede temiz çelik üretim kabiliyetine sahip yeni tesis, şirketin üretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde tasarlandı. Bu kapsamda, yeni tesisin konumu binlerce proses verisinin işlendiği simülasyon çalışmaları ile tespit edildi. Tesis için en uygun yer olarak belirlenen Tandiş Bakım ve Hazırlama Tesisi’nin boşaltılabilmesi için başka bir bölgede yeni Tandiş Bakım ve Hazırlama Tesisi kuran İsdemir, ardından Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi Yatırım Projesi’nin inşa çalışmalarına başladı. İsdemir’in yeni tesisi, yerleşimi ve birçok alt projeyi kapsaması nedeniyle ‘proje içerisinde proje’ olarak nitelendiriliyor.

Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi’nin ana mühendislik, proses mühendisliği ve teknolojik ekipmanlarının temini dışında kalan inşaat ve montaj işleri, toz toplama sistemleri ile su sistemlerinin kurulması gibi tüm inşa çalışmaları yerli firmalar tarafından gerçekleştirildi.

İsdemir, ürün portföyünü üst düzey çelik kaliteleri ile genişletecek

Yapılan açıklama göre, Erdemir Mühendislik’in tüm departmanları ile dahil olduğu projenin önemli kilometre taşlarından RH-2 İstasyonu’nda sıcak testleri 25 Mart tarihi itibari ile başlarken, istasyonda bugüne kadar 30 döküm gerçekleştirildi. Soğuk testlerin devam ettiği RH-1 İstasyonu’nda ise, testlerin tamamlanmasının ardından bu yılın Haziran ayında üretime başlanması planlanıyor. İkiz Tip Gaz Giderme (RH-OB) Tesisi’nin tam kapasite devreye girmesi ile birlikte İsdemir, çeşitli kalitelerde üst düzey çelik kalitelerini de ürün portföyüne ekleyecek.