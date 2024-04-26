İstanbul’da Kudüs Platformu 5. Konferansına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu platform 34 ülkeden 157 üye ile 9 yıl önce başlayan bir girişimdi. Bugün 2 bin üyeye ulaştı. Filistin davasının küresel ölçekte sesi ve nefesi oldu” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Kandan ve gözyaşından beslenen haçlı zihniyetinin yeniden hortlatılmaya çalışıldığını görüyoruz. Kudüs’ün kadım kimliği adım adım yok ediliyor. Son bir asırdır toprakları aşama aşama işgal edilen Filistin halkı ağır bir zulme maruz kalıyor.

TİCARETİ KESTİK

İsrail'le ticaret başta olmak üzere tüm ilişkilerimizi kestik, kesiyoruz. Seçim sürecinde büyük bir haksızlığa maruz kaldık. Türkiye düşmanlarının yönlendirmesi ile birileri ülkemizin Filistin direnişine verdiği desteği gölgelemeye çalıştı. Gündeme gelmek uğruna hiç kimsenin Türkiye’nin Filistin davasındaki örnek duruşuna gölge düşürmeye hakkı yoktur.

AMERİKA ÇÖZÜME KATKI SUNMUYOR

Amerikan yönetimi, İsrail’e verdiği koşulsuz askeri ve diplomatik destekle çözüme katkı sunmuyor. Sorunun daha da büyümesine sebep oluyor.