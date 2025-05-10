Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi A.Ş. ortaklığı ile sunulan "Volkanik Mineral Katkılı Polyester İpliklerden Mamul Solar Koruma ve Termal Özellikleri İyileştirilmiş Teknik Kumaşların Geliştirilmesi" konulu 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı projesi, destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında farklı katkı malzemeleri kullanılarak farklı kesit geometrilerine sahip, ultraviyole (UV) ışınlarına karşı dayanımı artırılmış ipliklerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Elde edilen iplikler aracılığıyla, solar koruma kapasitesi ve termal performansı iyileştirilmiş teknik tekstil kumaşlarının üretilmesi hedeflenen proje ekibinde Proje ekibinde yürütücü olarak BUÜ Tekstil Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Erhan Kenan Çeven ile birlikte araştırmacı olarak aynı bölümden Prof. Dr. Semiha Eren, Pamukkale Üniversitesinden Doç. Dr. Gizem Karakan Günaydın ve müşteri kuruluş sorumlusu olarak Tekstil Mühendisi İrem Özyurt yer alıyor.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Erhan Kenan ÇEVEN, çalışmanın aşamaları ve taşıdığı öneme ilişkin; "Bu proje kapsamında, fonksiyonel kumaşların geliştirilmesi hedeflenmekte olup, solar koruma ve termal konfor özelliklerinin bir araya getirilerek kritik kullanıcı ihtiyaçlarına bütüncül bir çözüm sunulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, farklı volkanik mineral katkılı ve özel kesit tasarımlarına sahip liflerden üretilen ipliklerle dokunmuş kumaşların, performans özellikleri ile birlikte ısıl yalıtım ve solar koruyucu nitelikleri istatistiksel yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirilecektir. Özellikle perde, çadır-branda gibi uygulama alanlarına yönelik geliştirilecek bu kumaşlar, mevcut pazardaki ürünlerden farklı olarak çok işlevli faydalar sunacaktır. Düşük solar enerji geçirgenliği özelliği sayesinde ortam sıcaklıklarının kontrolü sağlanırken güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı etkin bir bariyer oluşturularak tekstil ürünlerinin solma ve fiziksel hasar riskleri önlenecektir. Bu iki temel özelliğin entegre biçimde tasarlanması, kullanıcı beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir avantaj sunmaktadır. Böylelikle geliştirilen ürünlerin hem fonksiyonellik hem de kullanıcı deneyimi açısından değerlenip, yaşamı daha konforlu ve güvenli hâle getirmesi hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

Nitelikli proje ortağı

Projede işbirliği yapılan Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi A.Ş.’den bahseden Çeven, "Karesi Polyester, üç ana lokasyonda yıllık 250 milyon metre kumaş üretimi yapmaktadır. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Karesi, toplam 350 bin ton polyester iplik kapasitesine sahip olmanın yanı sıra 6000’i aşkın personeli ve Ar-Ge merkezleriyle de yerli ve milli üretime katkı sağlamaktadır. BTSO 2023 araştırmalarına göre, Bursa’nın en büyük 250 firma araştırmasında, 12. sırada yer almaktadır" dedi.