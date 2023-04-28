Küçükçekmece’de Akit Medya Grubu’nun içerisinde bulunduğu 11 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın 17 saattir sürüyor. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangının son durumu dronla görüntülendi.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Dereboyu Caddesi’nde çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri bilinmeyen bir nedenle tutuşmuş, bodrum kattan yükselen alevler kısa sürede tüm binayı sarmıştı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltılmıştı. İtfaiye ekiplerinin yangını, söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangında ölü ve yaralı olmazken, binada büyük çapta maddi hasarın oluştuğu görüldü. Yangını söndürme çalışmaları ve binada oluşan hasarın son durumu dronla görüntülendi.