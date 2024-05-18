Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamak isteyen vatandaşların etkinliklere kolaylıkla ulaşabilmesi için kent içi toplu ulaşımı ücretsiz hale getiriyor. Bursa'da yaşayanlar, 19 Mayıs Pazar günü Bursakart kullanarak kent içindeki toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecekler. Büyükşehir Belediyesi X hesabından yaptığı açıklamada 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ulaşım ücretsiz. Gün boyu muhteşem etkinliklerle Bursa Gençlik Şenliği'nde bayram coşkusunu hep birlikte doyasıya yaşayalım." ifadelerini kullandı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ