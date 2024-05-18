Kerevitaş Ar-Ge, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme performansını 2023 yılında da sürdürdü. 3.8 milyar TL brüt kar ve 2.16 milyar TL FAVÖK elde eden Kerevitaş’ın 2023 yılı ihracatı ise 2.2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türkiye’de dondurulmuş gıda ve yağ pazarının lider şirketi Kerevitaş, 2023 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. 3.8 milyar TL brüt kar ve 2.16 milyar TL FAVÖK elde eden Kerevitaş’ın 2023 yılı ihracatı ise 2.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Kerevitaş bünyesinde faaliyet gösteren SuperFresh, 2023 yılında yüzde 42 ciro pazar payıyla dondurulmuş gıda ve konserve alanındaki liderliğini sürdürerek yenilikçi lansman, relansman ve kanala özel 44 adet yeni ürün sundu. 2023 yılında dondurulmuş unlu mamuller konusunda lider Donuk Fırıncılık Ürünleri A.Ş. şirketini satın alarak büyümeye devam eden Kerevitaş, Türkiye paket ve kase margarin pazarlarında yüzde 100 marka bilinirliğine sahip Bizim Yağ ve Teremyağ gibi önemli markalarıyla da 2022 yılına göre +1,3 puan artışla yüzde 65,6 ciro payı alarak pazardaki liderliğini pekiştirdi. 30 yılı aşkın süredir Ona markasıyla Ortadoğu ve Orta Asya pazarlarında tüketici margarini kategorisinde açık ara lider konumda bulunan Kerevitaş, 2023 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’nin yağ ihracatının yüzde 34’ünü tek başına gerçekleştiriyor.

Pazara yön veren lider ve uzman marka SuperFresh; ‘SuperFresh Bi’Yolculuk’ iletişim kampanyasıyla kategoride bir ilki gerçekleştirerek tüketicilerine dondurulmuş gıdanın tarladan tabaklara ulaşan yolculuğunu tüm ayrıntılarıyla anlatarak başarılı iş sonuçlarına ek olarak, global ve lokal toplam 8 ödüle layık görülmüştür. SuperFresh Mac & Cheese Topları ve SuperFresh Kumpir Topları, Pratik Yemek kategorisinde Marketing Türkiye’nin “Yılın İnovatif Ürünleri Araştırması" kapsamında ‘2023 yılının en inovatif ürünleri’ ödülüne layık görüldü.

Pazarın en çok tüketilen, en çok haneye giren ve en sadık tüketiciye sahip markalı ürünü Ülker Bizim Yağ, yüzde 32 ciro payı ile paket pazarındaki açık ara liderliğini 2023 yılında da perçinlemdi. Tereyağı lezzeti segmentinin kurucusu, pazarın en inovatif markası Ülker Teremyağ, kase margarin pazarında 2023 yılında +5 puan pay kazanarak yüzde 47,4 ciro payı ile açık ara lider konumunu tüm kanallarda pekiştirdi.

“Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlar ciro artışımızda itici bir rol oynadı”

Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, 2023 yılı finansal sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi:

“Kerevitaş olarak sürdürülebilirlikten ihracata, güçlü finansal performanstan çevik yönetim yapısına kadar her alanda gelişmeye, büyümeye, ülkemize katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefle başarılı iş sonuçlarına sahip olduğumuz sürdürülebilir ve inovatif büyüme stratejimiz doğrultusunda, Türkiye’de dondurulmuş gıda ve konserve iş alanında dünya genelinde 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek ürünlerimizi küresel pazarlarda başarıyla konumlandırdık. Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımların karşılığını net olarak gördüğümüz 2023 yılını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Sektörde etki ettiğimiz geniş ekosistemde dönüştürücü rolümüzün bilinciyle tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve uzun vadeli değer oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”