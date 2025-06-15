Aksaray’ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi’nden havalanan iki sıcak hava balonu, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle Gözlükköyü mevkisinde yere düştü. İlk belirlemelere göre, kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ, 19 TURİST YARALANDI

Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Balonların, bölgedeki yoğun turizm etkinlikleri kapsamında havalandığı belirtildi. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada sıcak hava balonunun sert iniş yaptığını, kazada pilotun yaşamını yitirdiğini ve 19 turistin yaralandığını söyledi.

PİLOT SEPETİN ALTINDA KALDI!

Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor."