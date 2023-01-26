ALANYURT YOLU TRAFİĞE KAPANIYOR

İnegöl Belediyesi’nin Yenişehir Caddesi üzerinde başlattığı Akpınar Kavşağı düzenleme çalışmaları kapsamında, bölgede yapılacak BOTAŞ hattı çalışması nedeniyle bu gece 00.00 itibariyle caddenin İnegöl’den Alanyurt istikametine giden şeridi trafiğe kapatılacak.

İnegöl Belediyesi, şehrin en yoğun kullanılan akslarından biri olan ve aynı zamanda İnegöl ile Alanyurt bölgesini birbirine bağlayan Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan Akpınar Kavşağında kısa bir süre önce düzenleme çalışması başlatmıştı. Bu çalışmayla beraber, bölgedeki BOTAŞ hatlarının da yenilenmesi için BOTAŞ tarafından çalışma başlatıldı. Devam eden hat yenileme çalışmaları kapsamında İnegöl-Alanyurt istikameti bu gece 00.00 itibariyle 18 Şubat’a kadar kapalı kalacağı açıklandı. Bu güzergahı kullananlar için ise alternatif bir güzergah oluşturuldu.

Konuya ilişkin İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bölgedeki çalışmalar nedeniyle Yenişehir Caddesinin İnegöl istikametinden Alanyurt’a giden şeridinin trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Bu güzergahı kullanan araçların ise 18 Şubat tarihine kadar; Korkmaz Sokak - Ahsen sokak – Akpınar Caddesi - Alanyurt Caddesi istikameti üzerinden ulaşımını sağlayacağı belirtildi. Alanyurt istikametinden İnegöl’e gelişlerde ise bir değişiklik olmayacak.