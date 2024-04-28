Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesi Rasim Ergene Caddesi’nde çarşı merkezine giden M.B. (46) yönetimindeki 22 T 4034 plakalı ticari taksi, Necati İşcan Caddesi kesişimine geldiği sırada O.A.Y. (22) yönetimindeki 34 KEA 403 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü O.A.Y. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Z.M. ile ticari takside yolcu olarak bulunan B.G. ve Y.Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.