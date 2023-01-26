İnegöl de yolda yürürken vuruldu

Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen olayda yolda yürürken magandanın tabancasından çıkan mermiyle vurulan genç yaralandı.

Olay Ertuğrulgazi mahallesinde meydana geldi. Davut T.'ye yolda yürüdüğü sırada uzaktan havaya ateşlenen tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti. Beline isabet eden mermiyle yaralanan adam, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis yorgun mermiyi ateşleyen şahsı arıyor.