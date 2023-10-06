Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi mahallesi Hamzabey caddesi üzerinde meydana geldi. Furkan O. Yönetimindeki 34 EUM 232 plakalı motosiklet, sürücü İbrahim Ü. Yönetimindeki 16 F 6666 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Avcı