Atatürk bulvarı ve İstiklal caddesi esnafını ziyaret eden CHP İnegöl Belediye Başkan Adayı Ali Doğan, vatandaşların ve esnafın dertlerini dinleyerek projelerini anlattı. Doğan özellikle gençlere İnegöl belediyesini gençlerle el ele yöneteceğini söyleyerek başkanı olması durumunda gençlerden oluşan gençlik meclisi ile gençlerin istekleri doğrultusunda yöneteceğini belirtti.

Ayrıca belediye başkanı seçilmesi durumunda belediye başkanı kapısını sökeceğini her vatandaşın kendisine rahatça ulaşacağını söyledi.