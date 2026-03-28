Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) milli gelir verilerini güncellemesinin ardından, emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan büyüme oranı değişti. Buna göre, 2025 yılı başından sonra emekli olanların maaşları Nisan ayında yeniden belirlenecek.

Yeni düzenleme, özellikle 1 Ocak 2025’ten sonra emeklilik başvurusu yapan ve aylığı bu tarihten sonra bağlanan emeklileri kapsıyor. Bu kapsamda, aylıkları güncellenen emeklilere oluşan farklar Nisan ayında ödenecek.

Öte yandan daha önce emekli olanlar, mevcut maaşları üzerinden zam almaya devam edecek ve bu hesaplama değişikliğinden etkilenmeyecek.

Nisan ayında maaşlara yansıtılacak artış oranının yüzde 1,08 olması bekleniyor. Ancak en düşük emekli aylığı alanlar açısından artış kök maaş üzerinden hesaplanacağı için fiilen bir değişiklik olmayacak.

Buna karşılık, daha yüksek kök maaşa sahip emekliler için artış sınırlı da olsa yansıyacak. Örneğin şubat ayında 25 bin TL emekli aylığı bağlanan bir kişinin maaşı, nisan itibarıyla yaklaşık 270 TL artacak.