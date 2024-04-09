Bayram tatili boyunca hız denetimleri Radar ile geceleride sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerin devam edeceğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerde de bulundu;

"Bayram tatilinin 3. günü 8 Nisan 2024 Pazartesi günü;

615 trafik kazası meydana geldi.

360.495 araç denetlendi.

20.142 araca hız ve radar işlemi,

37.830 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam;

(Cumartesi,Pazar ve Pazartesi)

1.838 trafik kazası meydana geldi.

19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

2.912 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

! Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması.

! Lütfen aşırı hız yapmayalım.

! Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım. #HayatlaYarışılmaz