Bayram tatili boyunca hız denetimleri Radar ile geceleride sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerin devam edeceğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerde de bulundu;
"Bayram tatilinin 3. günü 8 Nisan 2024 Pazartesi günü;
- 615 trafik kazası meydana geldi.
- 360.495 araç denetlendi.
- 20.142 araca hız ve radar işlemi,
- 37.830 araca ise diğer işlemler yapıldı.
Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam;
(Cumartesi,Pazar ve Pazartesi)
- 1.838 trafik kazası meydana geldi.
- 19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.
- 2.912 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
! Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması.
! Lütfen aşırı hız yapmayalım.
! Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.
Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım. #HayatlaYarışılmaz
Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ