Bayram tatili boyunca hız denetimleri Radar ile geceleride sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerin devam edeceğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda  şu ifadelerde de bulundu;

"Bayram tatilinin 3. günü 8 Nisan 2024 Pazartesi günü;

  • 615 trafik kazası meydana geldi.
  • 360.495 araç denetlendi.
  • 20.142 araca hız ve radar işlemi,
  • 37.830 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam;
(Cumartesi,Pazar ve Pazartesi) 

  • 1.838 trafik kazası meydana geldi. 
  • 19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 
  • 2.912 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

! Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması.
! Lütfen aşırı hız yapmayalım.
! Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. 

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım. #HayatlaYarışılmaz

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Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ